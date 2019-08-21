وقف برامج إنسانية أممية في اليمن بسبب نقص التمويل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها ستضطر إلى وقف عدد من البرامج الإنسانية في اليمن بسبب "العجز في التمويل".

وذكرت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان، أن "ثلاثة برامج فقط من أصل 34 برنامجا إنسانيا للأمم المتحدة تم تمويلها للعام بأكمله"، وذكرت أن العديد منها "أجبرت على الإغلاق في الأسابيع الأخيرة".

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إغلاق 22 برنامجا حيويا، في حال لم يتم توفير التمويل لها لاحقا.

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وأكدت الممثلة الأممية أن الجهات المانحة وعدت، في فبراير 2019، بتقديم 2.6 مليار دولار، ولكن لم يصل حتى الآن أقل من نصفها.

ولفتت غراندي الانتباه إلى أن الأمم المتحدة اضطرت في مايو الماضي، إلى "تعليق معظم حملات التحصين التي تصل إلى 13 مليون شخص" .

وأوضحت أنه "تم إيقاف شراء الأدوية وتعليق خطط بناء 30 مركزا جديدا للتغذية العلاجية و14 دارا آمنة وأربعة مرافق متخصصة للصحة العقلية للنساء". كما أغلقت محطة لمعالجة مياه الري في يونيو.

وفي حال عدم توفير التمويل اللازم خلال الأسابيع المقبلة، فسيتم تخفيض كميات الحصص الغذائية لـ 12 مليون شخص، وستقطع الخدمات عما لا يقل عن 2.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية في اليمن.

المصدر: أ ف ب