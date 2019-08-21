شاهد.. اعتقال مواطن فلسطيني حاول خنق موظف إسرائيلي على معبر الكرامة

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا في معبر الكرامة "اللنبي"، أثناء عودته من الأردن، إثر محاولته خنق موظف إسرائيلي يعمل على المعبر، بواسطة حبل.

وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن المسافر وهو مواطن فلسطيني من سكان نابلس (35 عاما)، حاول خنق موظف تابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أثناء تواجده في معبر الكرامة.

وأشارت إلى أن الموظف استطاع أن يفلت من المواطن وصرخ لطلب المساعدة، مضيفة أنه على الفور، تدخل الحراس المتواجدون في المعبر وتمكنوا من السيطرة عليه واعتقاله.

وقالت المصادر إن المواطن الذي كان في طريق عودته من الأردن أخضع للتحقيق في المكان، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل حول خلفية وأسباب الحادث.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية