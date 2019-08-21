مصر تعلن تقديم مقترح عادل لأزمة سد النهضة

أعلن مجلس الوزراء المصري عن تقديم مقترح فني عادل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.

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وأوضح المتحدث، نادر سعد، أن اللجنة العليا لمياه النيل، عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء الخارجية، الموارد المائية والري وممثلي الدفاع والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والخبراء المختصين، لبحث أزمة سد النهضة.

وقال سعد، إن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع "السداسي" بين الدول الثلاث، والذي كان مقررا عقده يومي 19 و20 أغسطس الجاري، ليعقد يومي 15 و16 سبتمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.‎

المصدر: مصراوي