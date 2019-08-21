الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)

تسلمت السلطة الفلسطينية الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية الأردنية بعد أسابيع على إرسال عمان الدفعة الأولى منها إلى رام الله.

وقال مصدر أمني فلسطيني، إن "قوات الأمن الوطني تسلمت 5 مصفحات جديده إضافة إلى 5 أخرى تسلمتها قبل عدة أسابيع من الأردن".

وأضاف، أن "هذه المصفحات هي صناعة أردنية" وأكد على أن دخول المصفحات إلى الضفة الغربية جاء بموافقة إسرائيلية كاملة وبتنسيق بين الجانبين.

وشدد المصدر، على أن "المصفحات من الجيل الرابع وتتسع لعشرة أشخاص مع كامل عتادهم وهي أثبتت نجاحها ومن إنتاج الشركة الأردنية لتصنيع المعدات الخفيفة".

وقال: "تستخدم هذه المركبات في عدة بلدان منها الأردن والسعودية والكويت والبحرين ويبلغ ثمن المصفحة الواحدة 100 ألف دولار".

الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية

الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية

الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية

الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية

المصدر: "معا"