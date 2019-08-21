 
مباشر

الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)

أخبار العالم العربي

الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)
maannews.net
المصفحات العسكرية الأردنية لدى السلطة الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mai5

تسلمت السلطة الفلسطينية الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية الأردنية بعد أسابيع على إرسال عمان الدفعة الأولى منها إلى رام الله.

وقال مصدر أمني فلسطيني، إن "قوات الأمن الوطني تسلمت 5 مصفحات جديده إضافة إلى 5 أخرى تسلمتها قبل عدة أسابيع من الأردن".

وأضاف، أن "هذه المصفحات هي صناعة أردنية" وأكد على أن دخول المصفحات إلى الضفة الغربية جاء بموافقة إسرائيلية كاملة وبتنسيق بين الجانبين.

وشدد المصدر، على أن "المصفحات من الجيل الرابع وتتسع لعشرة أشخاص مع كامل عتادهم وهي أثبتت نجاحها ومن إنتاج الشركة الأردنية لتصنيع المعدات الخفيفة".

وقال: "تستخدم هذه المركبات في عدة بلدان منها الأردن والسعودية والكويت والبحرين ويبلغ ثمن المصفحة الواحدة 100 ألف دولار".

الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)
الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية
الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)
الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية
الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)
الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية
الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية (صور)
الأردن يسلم السلطة الفلسطينية مصفحات عسكرية

المصدر: "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا يريد ترامب شراء جزيرة غرينلاند؟