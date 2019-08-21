اليمن.. واشنطن تعترف بإسقاط طائرتها المسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين

أكدت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، أن طائرتها المسيرة من طراز MQ9 أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرق العاصمة صنعاء، في منطقة خاضعة للحوثيين.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين طلبا عدم ذكر اسميهما، أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد نقلت في وقت سابق عن متحدث عسكري من الحوثيين قوله، إن الدفاعات الجوية للحركة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة. وأشار إلى أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض-جو "تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا".

المصدر: رويترز