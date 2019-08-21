أكد علاء برقان، عضو لجنة شؤون الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل، صحة معلومات تحدثت عن احتمال استكمال مجموعة من الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل، باقي محكومياتهم في الأردن.

وأضاف برقان، في حديث مع موقع "الغد"، أن اللجنة علمت بوجود مفاوضات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي حول موضوع إكمال الأسرى الأردنيين لمحكومياتهم في بلادهم.

وبحسب برقان، فإن عدد الأسرى الأردنيين المتوقع أن يستفيدوا من تلك المفاوضات يتراوح بين 5-6 أسرى متواجدين في سجن "النقب".

واللافت في المعلومات التي وصلت اللجنة، أن من بين الأسماء المقترحة كمستفيدين من هذه المفاوضات الأسير عبد الله البرغوثي، وهو من أبرز الأسرى الأردنيين.

فعدا عن أنه صاحب أطول حكم بالسجن في سجون إسرائيل، يصل إلى "67" مؤبدا، يعتبر البرغوثي أيضا من أبرز الأسرى ككل، ويشارك في حركات احتجاجية داخل المعتقل مثل الإضراب عن الطعام، وهو من أكثر الأسرى تعرضا لانتهاكات، سواء جسدية ولفظية أو عقوبات مثل العزل الانفرادي ووقف الرعاية الصحية، وغيرها من الانتهاكات من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

المصدر: alghad.com