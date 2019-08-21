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إسرائيل توزع إخطارات هدم وإخلاء تطال أكثر من 20 منشأة فلسطينية شمالي القدس

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إسرائيل توزع إخطارات هدم وإخلاء تطال أكثر من 20 منشأة فلسطينية شمالي القدس
Reuters Andrea Comas
فلسطينيون قرب جدار الفصل - أرشيف
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وزعت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء إخطارات هدم وإخلاء تطال منشآت للفلسطينيين في محيط جدار الفصل قرب مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المنشآت معظمها في حي المطار، وأن أصحابها تلقوا إخطارات قبل أكثر من عام بمراجعة المحاكم الإسرائيلية بخصوص منشآتهم، واليوم تم توزيع الإخطارات الجديدة بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.

وحسب الوكالة، فإن المخيم يتعرض لعمليات هدم متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث تم تأسيس المخيم عام 1949، ويعد ثاني أكبر مخيمات الضفة بعد مخيم بلاطة، ويقطنه أكثر من 15000 نسمة على مساحة لا تزيد عن 353 دونما.

المصدر: "وفا"

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