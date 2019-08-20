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وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل إلى مدينة جدة السعودية

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وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل إلى مدينة جدة السعودية
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل إلى مدينة جدة السعودية
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وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة، عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الرياض مع الحكومة اليمنية.

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ويضم الوفد 5 شخصيات بقيادة الزبيدي وكلا من ناصر محمد الخبجي وعبد الله الكثيري وعدنان محمد الكاف وعبد الرحمن شيخ اليافعي.

وانطلق الوفد عند الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة إلى مدينة جدة.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الأربعاء 21 أغسطس.

جدير بالذكر أن مراسل RT قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت على معسكرين للحكومة بمحافطة أبين جنوب اليمن، عقب اشتباكات مع القوات الحكومية.

وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل إلى مدينة جدة السعودية

المصدر: RT

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