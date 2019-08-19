أكد وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية، ​​أنور قرقاش،​​ أن الأولوية في ​اليمن​ هي للتصدي لانقلاب الحوثيين.

وأفاد قرقاش في تغريدة نشرت على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بأن "أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن الحل السياسي الذي ننشده جميعا".

وأشار إلى أن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين مهم، ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها.

الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى ان القرار يجب ان يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للإنقلاب الحوثي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 19 августа 2019 г.

يذكر أن وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية أعلنت، يوم السبت، تعليق أعمالها في مدينة عدن حتى إشعار آخر، على خلفية النزاع بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت الوزارة تعليق العمل في الديوان العام لها ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيهات صادرة عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، عقب "التمرد المسلح" الذي فرضت خلاله قوات المجلس الانتقالي المطالب باستقلال الجنوب اليمني والمدعوم إماراتيا، سيطرتها على عدن بأكملها.

المصدر: RT + "تويتر"