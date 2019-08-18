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السيسي: الإنسان المصري أهم ثرواتنا

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السيسي: الإنسان المصري أهم ثرواتنا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مصر
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أن الإنسان المصري هو أغلى ما تملكه البلاد من ثروات، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من المحن، بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين.

وأضاف السيسي في كلمته باحتفالية عيد العلم اليوم الأحد، إن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري "صحيا وعلميا وثقافيا"، ومن هذا المنطلق "كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر إيمانا منا، بأن العلم والتعليم هو أساس النهوض بالمجتمع".

وأكد الرئيس المصري أن الوقت قد حان لأن يتحول الاقتصاد المصري إلى "اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة"، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج حاليا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر.

وكرم الرئيس السيسي بهذه المناسبة عددا من كبار العلماء من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على جوائز الدولة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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