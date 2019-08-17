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اختطاف رجل أعمال أردني ونجله في جنوب إفريقيا

أخبار العالم العربي

اختطاف رجل أعمال أردني ونجله في جنوب إفريقيا
Reuters Muhammad Hamed
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أكد مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن الوزارة تتابع منذ الصباح أنباء عن اختطاف أردنيين اثنين في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأوضح القضاة، أن مركز العمليات والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن "المخطوفين الأردنيين هما أب وابنه من رجال الأعمال هناك، وأن الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما".

وأشار المسؤول الأردني، إلى أن "سفارتنا طلبت من وزارة الخارجية في بريتوريا، ومن خلال الأجهزة المختصة هناك البحث فورا عن المخطوفين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن".

وقال القضاة، إن "الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة حتى يتم إطلاق سراح المخطوفين الأردنيين".

المصدر: بترا

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