حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم السبت، من وجود مخطط قريب يراد تنفيذه في العراق.

وقال الخزعلي على "تويتر" إن "استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من الأسباب الحقيقية، ظاهرة خطيرة للغاية لأن هذا يعني استنزاف إمكانيات الحشد مما يدل على أن هناك مخططا قريبا يراد تنفيذه".

وأضاف: "لن تحفظ السيادة الوطنية إلا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة وامتلاك العراق القدرة على الدفاع عن أرضه وسمائه".

المصدر: RT