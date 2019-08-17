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الخزعلي يحذر من مخطط يستهدف العراق

أخبار العالم العربي

الخزعلي يحذر من مخطط يستهدف العراق
AFP
الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي
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حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم السبت، من وجود مخطط قريب يراد تنفيذه في العراق.

وقال الخزعلي على "تويتر" إن "استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من الأسباب الحقيقية، ظاهرة خطيرة للغاية لأن هذا يعني استنزاف إمكانيات الحشد مما يدل على أن هناك مخططا قريبا يراد تنفيذه".

وأضاف: "لن تحفظ السيادة الوطنية إلا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة وامتلاك العراق القدرة على الدفاع عن أرضه وسمائه".

المصدر: RT

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