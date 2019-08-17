قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أحد المساجد في مدينة الإسكندرية يعوق مشروع محور المحمودية والكوبري المزمع إنشاؤه في المنطقة، موجها الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء الأمر.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية "المسجد والمقام الكريم على دماغي، لكنه يعوق الحركة، إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة".

وتابع "والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل".

ومضى قائلا: "المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام، من المفروض أن يكون لها أرض تبنى عليها، والدولة موافقة عليها، ومن يعمل غير هذا فهو مخطئ، حتى من منظور ديني".

وشدد السيسي "ماحدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية