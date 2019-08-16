الصدر يقدم أربع "نصائح" لرئيس الحكومة العراقية

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، مجموعة من "النصائح" التحذيرية إلى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

وقال الصدر: "أمور مهمة أوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة أخوية ينتفع بها في عمله، وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية والشعب معا، وأنا له من الناصحين، وإن الاستمرار بهذا المنحى لا يكون مقبولا شرعا وعقلا، وغير مقبول شعبيا أيضا".

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وأضاف مقتدى الصدر أن "النقطة الأولى هي الالتزام الكامل (بالاستقلالية) وعدم الميول لطرف دون آخر، وإلّا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد (للدولة العميقة)".

وذكر في النقطة الثانية أن "ملف الخدمات لا زال متلكئا ويكاد يكون معدوما، فنرجو من رئيس مجلس الوزراء السعي الحثيث والملموس لتفعيل الخدمات، فقد تضرر الشعب كثيرا وما عاد الصبر على ذلك أمرا هينا".

وفي النقطة الثالثة، قال الصدر: "لم نر أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الاطلاق إلّا اللمم، وهذا السكون يكاد يكون إذنا بالفساد، فإذا صدق ذلك فسيصب علينا البلاء صبا، ولات حين مناص".

وتابع في النقطة الرابعة، أنه "يجب الحفاظ على هيبة الدولة، ومؤسساتها الأمنية، واستقلالية القرار العراقي، وعدم التردد في معاقبة من يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية، ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة".

المصدر: RT