حملة للقوات الأميركية على خلايا "داعش" النائمة في نينوى (صور)

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي شنها حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في مدينة محافظة نينوى التي كان يسطير عليها التنظيم سابقا.

وذكرت القيادة على تويتر أن "جنودا أميركيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع ل‍ـ"داعش" قرب مطار القيارة، جنوبي محافظة نينوى للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي".

المصدر: وكالات