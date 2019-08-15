 
مباشر

الدوحة معلقة على أحداث عدن: نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن

أخبار العالم العربي

الدوحة معلقة على أحداث عدن: نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن
Reuters Fawaz Salman
عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9mi

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن قلق الدوحة إزاء الأحداث الأخيرة في اليمن، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ضمان وحدة اليمن ووقف الحرب الدائرة هناك.

وكتب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على صفحته في "تويتر": "نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، ل اسيما الأوضاع في عدن. وإننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن وصون مكتسباته ومقدراته وضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني العزيز مزيدا من المعاناة الإنسانية".

وأضاف: "فما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل التطورات الأخيرة يتطلب وقفة صادقة وصريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني".

ويأتي ذلك تعليقا على مستجدات الوضع في عدن، حيث انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال الجنوب والمدعوم إماراتيا، مؤخرا السيطرة على المدينة من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

إقرأ المزيد
الحوثيون: نراقب أحداث عدن
الحوثيون: نراقب أحداث عدن

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا