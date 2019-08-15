أعربت وزارة الخارجية القطرية عن قلق الدوحة إزاء الأحداث الأخيرة في اليمن، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ضمان وحدة اليمن ووقف الحرب الدائرة هناك.

وكتب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على صفحته في "تويتر": "نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، ل اسيما الأوضاع في عدن. وإننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن وصون مكتسباته ومقدراته وضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني العزيز مزيدا من المعاناة الإنسانية".

نتابع بقلقٍ بالغ التطورات الأخيرة في #اليمن، لاسيما الأوضاع في #عدن. و إننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن و صون مكتسباته و مقدراته و ضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب و تجنيب الشعب اليمني العزيز مزيداً من المعاناة الإنسانية. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 15, 2019

وأضاف: "فما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل التطورات الأخيرة يتطلب وقفة صادقة وصريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني".

ويأتي ذلك تعليقا على مستجدات الوضع في عدن، حيث انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال الجنوب والمدعوم إماراتيا، مؤخرا السيطرة على المدينة من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

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المصدر: وكالات