الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ وتدمره في سماء مصياف

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتصدي دفاعات الجيش السوري الجوية لصاروخ معاد، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدميره في سماء مصياف في ريف حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي كشفت في تمام الساعة 23:06 من ليل الخميس الواقع في 15 أغسطس، هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له سوريا من الجانب الإسرائيلي، في مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجوما بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي، ما خلف أضرارا مادية فقط.

المصدر: وكالات