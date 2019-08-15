جونسون لعباس: ندين سياسة إسرائيل بهدم البيوت

ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مواقف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وخاصة دعم بلاده لـ "حل الدولتين"، مبديا استعداد فلسطين المضي قدما في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

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وأشاد عباس في اتصال هاتفي مع جونسون، بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التزام بلاده برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

المصدر: وفا