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مصر.. مقتل 11 شخصا في حادث سير مروع

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مصر.. مقتل 11 شخصا في حادث سير مروع
Reuters
مصر
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لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم مروع لسيارة "ميكروباص" وأخرى نقل ثقيل على طريق "الصف-أطفيح" في محافظة الجيزة.

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ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين (3 منهم في حالة خطرة)، لمستشفى الصف المركزي.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع على طريق الصف، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور للتعامل مع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.

المصدر: الأهرام

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