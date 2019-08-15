وزارة الخارجية اليمنية تعلق عمل مكتبها في عدن

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك إثر "التمرد المسلح" الذي قاده "المجلس الانتقالي" ضد مؤسسات الحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوزارة في بيان: "تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك اعتبارا من 15 أغسطس الجاري".

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وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية ستقوم بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأكد البيان أن وزارة الخارجية ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقا للمستجدات.

المصدر: "سبأ"