السعودية.. القوات الخاصة تؤمن الحجاج

تواصل قوات الأمن الخاصة في السعودية القيام بمهامها في خدمة الحجاج حتى مغادرتهم للمشاعر المقدسة، بمتابعة مباشرة من قائد قوات الأمن الخاصة، الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاص، العقيد محمد بن عبد الله بن فضلية، بأن قوات الأمن الخاصة المشاركة في حج العام الحالي قامت بتنفيذ كافة المهام والواجبات والفرضيات المناطة بها، وفق الخطط والسيناريوهات التي أعدتها القوات لتنفيذ مهامها للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام، ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج المختلفة.

وقال العقيد بن فضيلة إن مشاركة القوات لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تعدته لتشارك وبفاعلية في الجانب الإنساني، والإسعافي وبصور متعددة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المساعدات شملت العجزة وكبار السن والأطفال وإرشاد التائهين، وتقديم العون لهم فيما يحتاجه الحجيج بمختلف أعمارهم وجنسياتهم لتأدية فريضة الحج ومتابعتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها حتى مغادرة آخر حاج منهم مع غروب ثالث أيام التشريق.

وأكد جاهزية قوات الأمن الخاصة للقيام بجميع المهام الموكلة لها، خاصة ما يتعلق بعملها الأساس والرئيس وهو مكافحة الأعمال الإرهابية في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وفي كل المواقع في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت وكالة "واس" إلى أن منتسبي القوات ضربوا أروع الأمثلة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الإرشاد والتفويج وتقديم الخدمات الطبيه الميدانية، بالإضافة للاستعداد التام لمكافحة الأعمال الإرهابية حال التهديد بحدوثها، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في موسم حج للعام 2019.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية