الجزائر.. توقيف رجل أعمال خلال محاولته الهروب إلى تونس

أوقفت شرطة الحدود البرية الجزائرية بمعبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف، الاثنين، رجل أعمال معروف في المنطقة وهو عضو بالمجلس الشعبي الولائي الحالي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، بأن توقيف "ع. ب." تم بينما كان يهم بمغادرة الجزائر نحو تونس.

وقالت الصحيفة إنه تم إيداع رجل الأعمال رهن الحبس المؤقت من طرف نيابة محكمة القالة بأمر من قاضي التحقيق إلى غاية محاكمته لاحقا.

وأوضحت مصادر لـ "الشروق" أن رجل الأعمال ملاحق بعدة أوامر بالقبض صادرة من الجهات القضائية، ومحل تحقيقات معمقة في قضايا رجال أعمال موجودين رهن الحبس بالحراش.

وأشارت إلى أن اسمه ذكر في غالبية القضايا، مبينة أن التحقيقات وصلت إلى ولاية الطارف بعد الاشتباه في تورط سيناتور ورجل أعمال، في مساعدة رجل الأعمال علي حداد لأجل الهروب عبر المركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية