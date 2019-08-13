حذر تقرير حديث من أن المغرب مهدد بجفاف حاد بسبب ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، إلى جانب الاستنزاف الكبير للموارد المائية.

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التقرير الدولي الصادر عن معهد الموارد العالمية "وورلد ريسورسز"، صنف المغرب ضمن "الخانة الحمراء" لأكثر الدول التي تواجه مستويات عالية من الضغط على الموارد المائية، والمهددة بالجفاف وقلة توفر المياه مستقبلا، وضعه في "المرتبة الـ12 عربيا والـ22 عالميا".

وبرر التقرير هذه المرتبة بكون "قطاعات الصناعة والزراعات السقوية والمؤسسات الحكومية تستهلك ما يزيد على 40 في المائة من الموارد المائية المتوفرة خلال السنة".

وصنف التقرير العديد من دول المنطقة ضمن "الخانة الحمراء"، على رأسها اليمن التي حلت في المرتبة الـ20، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الـ29، وتونس في المرتبة الـ30، وجاءت سوريا في المرتبة الـ31.

RT

وذهبت الدراسة إلى أن الجفاف في المنطقة راجع إلى أن الاحترار العالمي يدفع نشاط الأعاصير إلى التحرك نحو القطب الشمالي، بعيدا عن البحر الأبيض المتوسط، وعندما تتحرك العواصف شمالا، فإن المناطق المعتدلة في خطوط العرض الوسطى، من إسبانيا إلى تركيا، ستشهد دفئا وعواصف أقل في فصل الشتاء.

المصدر: World Resources