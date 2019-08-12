انتهاء اجتماعات "قوى الحرية التغيير" و"الجبهة الثورية" السودانية دون اتفاق

انتهت اجتماعات قوى "إعلان الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" السودانية بالقاهرة دون التوصل إلى أي اتفاق، حيث توافقت القوى على استمرار مناقشة النقاط العالقة.

وقال جبريل إبراهيم، رئيس حركة "العدل والمساواة" في إقليم دارفور، وهي من مكونات "الجبهة الثورية"، في تصريحات صحفية في ختام مفاوضات القاهرة، اليوم الاثنين، إن "الصراع في السودان هو صراع سياسي حول السلطة، وإذا كان يجوز للآخرين أن يحكموا، فما الذي يمنع أن تكون (الجبهة الثورية) جزءا من مؤسسات الفترة الانتقالية".

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وأضاف أن "الجبهة الثورية ناضلت وقاتلت وركعت النظام حتى أسقطته، وهناك الآن الملايين في معسكرات النزوح واللجوء ينتظرون دورا للجبهة الثورية لتحسين أوضاعهم".

وأكد أن الجبهة الثورية تعلن "الاستمرار في الحوار حول النقاط العالقة داخل العاصمة السودانية الخرطوم أو أي دولة خارجية".

المصدر: RT