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ظريف يسلم أمير قطر رسالة خطية من روحاني

أخبار العالم العربي

ظريف يسلم أمير قطر رسالة خطية من روحاني
قنا
ظريف في الدوحة
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سلم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رسالة خطية من الرئيس الإيراني، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد ظريف اليوم الاثنين خلال لقائه أمير قطر "رؤية إيران لتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، مشيرا إلى العلاقات الإيرانية القطرية كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة"، وفق ما جاء في بيان للخارجية الإيرانية.

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وشدد على أن "الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني لا يجدي نفعا وأنه قد زاد من انعدام الأمن الإقليمي​​​".

من ناحيته، أكد أمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني، على العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وجيرانها، والمشاورات القطرية الإيرانية الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية والجهد المشترك التي تبذله طهران والدوحة لحل المشكلات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مساء الأحد، مع نظيره الإيراني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

المصدر: "سبوتنيك"+ "قنا"

 

 

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