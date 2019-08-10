خالد بن سلمان: ما حدث في عدن يمنح فرصة للتنظيمات المسلحة على رأسها الحوثيون و"القاعدة" و"داعش"

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات المسلحة على رأسها الحوثيين و"القاعدة" و"داعش".

وأكد خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد على موقع "تويتر"، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير.

موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعده وداعش. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 10 августа 2019 г.

وجدد الأمير السعودي رفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار.

ودعا لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، مؤكدا أنه ولهذا السبب، دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة.

وأفاد نائب وزير الدفاع السعودي بأن "واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني"، مبينا أن التطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والإغاثي وهو أمر لا تقبله بلاده، بحسب تعبيره.

وأشار في السياق إلى أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على أن السعودية لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الذي عانى طويلا من هذه الأزمة.

أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 10 августа 2019 г.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي"، علما أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت السبت سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن، بالإضافة إلى أنها أحكمت سيطرتها بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة.

المصدر: RT + "تويتر"