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وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

أخبار العالم العربي

وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر
RT
الفنان الكويتي الراحل حمود ناصر
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قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، إن الفنان الكويتي حمود ناصر توفي عن عمر يناهز 42 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

واشتهر المطرب الراحل بأغنية "إنت عالبال" التي حققت نجاحا كبيرا في بداية الألفية، حيث تميز بتقديم أغاني البوب الخليجية وغيرها.

ومن أشهر أغانيه: "اطمئن"، "تلون"، "العين"، "راحت أيامي".

هذا، ونعى الفقيد العديد من الفنانين والإعلاميين، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، مؤكدين أنه كان صاحب أخلاق عالية وموهبة يشهد لها الجميع.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

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