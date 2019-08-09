شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الجمعة، هطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة، وصفت بأنها الأقرب لأمطار وفيضانات العام 1988.

وتجاوزت كميات الأمطار في بعض الأحياء 100 ملم، وغمرت الأحياء المختلفة والشوارع الرئيسة وعطلت السير وأعاقت حركة المواطنيين.

صورة | أمطار غزيرة لثلاث ساعات متواصلة تتسبب في غرق الخرطوم



هطلت في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم تسببت في غرق بعض الأحياء والشوارع وإنقطاع للتيار الكهربائي.



ووصلت معدلات الأمطار في بعض الأحياء إلى قرابة المائة ملليمتر. pic.twitter.com/EyzmttrQsQ — برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) 9 августа 2019 г.

من جهتها، أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أن مياه الأمطار التي هطلت فجر الجمعة، اجتاحت محطة إعادة الضخ بالصحافة مما أدى إلى غرق المضخات وتوقف المحطة بالكامل.

وأوضح مدير عام الهيئة، مالك عمر العبيد، في تصريح لوكالة "سونا" أن طاقما هندسيا وفنيا يبذل جهودا لشفط المياه من الأحواض الأرضية ومن محيط المحطة لانتشال المضخات.

وبين أن كل من مناطق جبرة، مربعات الصحافة، الامتداد، العشرة، النزهة، السوق المحلي وأجزاء من الكلاكلة، أبو آدم والازهري ستتأثر بتوقف المحطة.

وتوقع مدير عام الهيئة عودة إمداد المياه لوضعها المعتاد عقب شفط المياه واكتمال عملية الصيانة اللازمة للمضخات، معربا عن اعتذاره الشديد للمواطنين في المناطق المتأثره جراء المضايقات التي ستحدث لهم من نقص إمداد المياه.

المصدر: وسائل إعلام سودانية