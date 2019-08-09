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موقع: حجب "يوتيوب" في الجزائر بعد نشر فيديو لوزير الدفاع السابق خالد نزار

أخبار العالم العربي

موقع: حجب
Reuters ES/kv
موقع يوتيوب
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أكد موقع "NetBlocks" حجب موقع "يوتيوب" والعديد من خدمات "غوغل" في الجزائر، مساء أمس الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية.

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وأضاف الموقع أن التضييق على هذه المواقع جاء بعد نشر فيديو خاطب فيه وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، أفرادا من الجيش الجزائري، دعاهم فيه إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهو ما فُسر على أنه طلب للإطاحة بقائد الجيش، أحمد قايد صالح.

وأشار الموقع إلى أن التضييق على هذه الخدمات رفع بحلول منتصف الليل بتوقيت الجزائر المحلي.

ويعد "NetBlocks" موقعا تابعا لمنظمة غير حكومية تحمل نفس الاسم، تتمثل مهامها في "مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت".

المصدر: "NetBlocks"

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