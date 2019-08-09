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واشنطن تدعو الأطراف المتنازعة في عدن اليمنية للحوار

أخبار العالم العربي

واشنطن تدعو الأطراف المتنازعة في عدن اليمنية للحوار
Reuters
صورة أرشيفية من عدن
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتنازعة في اليمن إلى التهدئة، معربة عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات الأخيرة في  مدينة عدن بجنوب اليمن.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء العنف والاشتباكات المميتة في عدن، ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن التصعيد والمزيد من إراقة الدماء، وحل الخلافات من خلال الحوار​​​".

وأشارت المتحدثة إلى أن حل الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار يمكن من خلال الحوار فقط.

هذا وأوقفت الخطوط الجوية اليمنية، أمس الخميس، رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، جراء تصاعد المواجهات بين الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

المصدر: سبوتنيك

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