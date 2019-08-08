الحوثيون: نفذنا عمليات واسعة استهدفت برج المراقبة ومواقع حساسة بمطار أبها السعودي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2".

وأكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K".

وأضاف أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

وأفاد سريع بأن الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعطلت.

عمليتان واسعتان لسلاح الجو المسير باتجاه مطار أبها الدولي وتعطيل الملاحة الجوية#المسيرة#المسيرة_نتhttps://t.co/tgfNKlgMAn — قناة المسيرة (@almasirah) 8 августа 2019 г.

وشدد في تصريحاته على أن الاستهداف يأتي ردا على الحصار الذي ينفذه التحالف على الشعب اليمني.

وجدد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لهم (الحوثيون).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة حجة باستخدام الأعيان المدنية في سوق الربوع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات أسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة أنصار الله من محافظة عمران.

عاجل | العقيد المالكي: قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران)#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 8 августа 2019 г.

المصدر: وكالات