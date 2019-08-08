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مراسلنا: قوات الحزام الأمني تسيطر على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في عدن

مراسلنا: قوات الحزام الأمني تسيطر على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في عدن

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قوات الحزام الأمني تسيطر على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في عدن
Reuters FAWAZ SALMAN
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
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أفاد مراسل RT في اليمن، بأن قوات الحزام الأمني سيطرت على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في خور مكسر في عدن.

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مقتل شخص باشتباكات كريتر قرب القصر الجمهوري في عدن
مقتل شخص باشتباكات كريتر قرب القصر الجمهوري في عدن

وقتل شخص جراء تجدد الاشتباكات في منطقة كريتر، بالقرب من القصر الجمهوري في مدينة عدن اليمنية.

واندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بالقرب من البنك الأهلي في شارع أروى، وامتدت إلى قرب البنك المركزي بعدن، بحسبما ذكره موقع "كريتر سكاي" المحلي.

وقال مواطنون إن الاشتباكات تدور بين قوات الحماية الرئاسية، وبين قوات تتبع للقيادي أبو همام.

وتشهد عدن منذ أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة بين موالين للمجلس الانتقالي وحراسة قصر معاشيق. وقتل 3 أشخاص خلال الاشتباكات، التي وصفها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري بالفتنة.

المصدر: RT

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