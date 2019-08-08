اعلنت مواقع مقربة من "داعش" أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عين التركماني عبد الله قرداش خلفا له.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المدعو قرداش كان معتقلا في سجن بوكا في العراق، وقياديا في تنظيم "القاعدة".

ونشر الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف تفاصيل حول قرداش، واصفا إياه بالإرهابي القاسي.

خليفة البغدادي المنصب توا

كان معتقلا ببوكا،شغل منصب شرعي عام القاعدة ، خريج كلية الإمام الأعظم/الموصل، كان مقرباً من القيادي ابو علاء الاعفري، كان والده خطيباً مفوها وعقلاني، اتسم قرداش بالقسوة والتسلط والتشدد، كان اول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل،عبدالله قرداش ارهابي قاس pic.twitter.com/pLpTAwxChH — فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) August 7, 2019

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في تقرير لها الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" "يعاود الظهور" في سوريا بسبب سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك، وأنه "عزز قدراته" في العراق.

وأشارت إلى أن التنظيم قام بـ "توحيد ودعم" عملياته في سوريا والعراق، مشيرة إلى أن "السبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية غير قادرة على مواصلة العمليات طويلة الأجل، أو شن عدة عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها".

المصدر: وكالات