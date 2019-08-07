الأناضول: أنقرة وواشنطن تتفقان على إنشاء مركز لتنسيق العمليات شمال سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" بتوصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك داخل تركيا، في أقرب موعد، لتنسيق وإدارة خطوات إعلان "المنطقة الآمنة" شرقي الفرات في سوريا.

وذكرت الوكالة أن الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق جاء في ختام المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول "المنطقة الآمنة".

ونقلت عن وزارة الدفاع التركية قولها إنه بموجب الاتفاق مع الجانب الأمريكي، سيتم "جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".

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وقد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن المحادثات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة، مشيرا إلى أن اللقاء مستمر حاليا مع الوفد الأمريكي، وننتظر استكماله في الساعات المقبلة".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جايمس جيفري قال في وقت سابق إن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أمريكية وتركية مشتركة".

وأضاف: "الموقف التركي متشدد للغاية، لكننا سنواصل مباحثاتنا على مختلف الأصعدة، ومنها المحادثات في الجانب العسكري".

وتابع: "هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن، لكننا لا نركز عليها كثيرا، بل نريد التعامل مع كيفية عمل أمريكا والأتراك في هذه المنطقة ".

المصدر: وكالات