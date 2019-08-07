قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هناك عدة مشروعات قومية تم تنفيذها ومن المنتظر افتتاحها قريبا، مؤكدا أن تلك المشروعات هي الأمل الذي يحاول أهل الشر والمخربون أن يهدموه.

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وأضاف الرئيس المصري، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة: "لا مش هتقدروا تهدوا.. ربنا ما يرضاش بكده".

وأشار السيسي إلى أن: "الله خلق الإنسان لعمارة الأرض وليس للتخريب والهدم"، مخاطبا المصريين قائلا: "بصوا يا مصريين على الدنيا حولنا، هل هناك دين يقام بالعنف".

وأكد أن لا إصلاح يقام بالهدم، وأن لا دين يدعو للعنف والإرهاب، داعيا المصريين إلى التصدي للإرهاب، وتقديم التوعية لأبنائهم ضد الفكر المتطرف، مشيرا إلى أن أي دولة متقدمة لا تقام بالهدم، ولكن بالانضباط والأخلاق والتعليم والجهد والصبر والبناء.

المصدر: وكالات