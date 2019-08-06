راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية (صور)
أعلنت الراقصة التونسية نرمين صفر نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري في الـ 15 سبتمبر المقبل.
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أعلم الجميع بأننا أتممنا جمع 35678 تزكية وبأن الأستاذة ستتوجه غدا لتقديم ترشحها بمقر الهيئة العليا للانتخابات. أذكر لكم عدد من نقاط مشروع الأستاذة نرمين الانتخابي؛ •تخفيض سعر الخبزة لـ 130 مليم. •منع الحجاب و فرض السفساري. •خطية مالية بخمسة ألاف دينار لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده. •قانون يعطي المرأة ثلثين في الميراث و ثلث واحد للرجل. وفقنا الله في خدمة الوطن. عاشت تونس حرة مستقلة .#تترشح#نترشح
وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستغرام"، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.
وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.
ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.
ولم تتمكن RT من التأكد من صحة إعلان هذه الراقصة للانتخابات الرئاسية في تونس، وتقديمها لأوراق الترشح.
المصدر: إنستغرام