وزير الخارجية الإسرائيلي: زرت الإمارات لتحقيق تطبيع علني

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه زار في الشهور الأخيرة أبو ظبي، وشارك بمؤتمر للأمم المتحدة، وأن هدفه "الارتقاء" بالعلاقات مع دول الخليج، وتحقيق تطبيع علني.

وقال كاتس، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج، يشمل توقيع اتفاقيات علنية، مشيرا إلى أن العلاقات مع دول الخليج قد تطورت.

وأكد أنه اجتمع خلال زيارته للإمارات مع مسؤول كبير في الإمارات، وتوصل معه إلى تفاهمات جدية، كما بحث معه مسألة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشار إلى أنه ناقش أيضا فكرته حول بناء سكة حديد من الخليج لميناء حيفا من أجل نقل البضائع من أوروبا إلى دول الخليج برا.

وأوضح أن مسعاه في التطبيع يحظى بدعم مطلق من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقال "لا يوجد صراع بين إسرائيل وبين دول الخليج، ولا يوجد لنا حدود معهم، هناك فقط القضية الفلسطينية".

وأضاف الوزير: "أرى أن هذا الهدف سيتحقق في السنوات القريبة وسنتمكن من إقامة علاقات علنية مع دول الخليج".

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تجدر الإشارة إلى أن كاتس زار الامارات، والتقى في أبو ظبي مع مسؤولين رفيعي المستوى من الامارات، وذلك ضمن مشاركته في أعمال مؤتمر دولي لشؤون البيئة، مطلع يوليو الماضي.

المصدر: عرب 48