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أمر ملكي سعودي جديد لمساواة المرأة بالرجل

أخبار العالم العربي

أمر ملكي سعودي جديد لمساواة المرأة بالرجل
Reuters FAISAL AL NASSER
تعديل القوانين لصالح النساء في السعودية
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بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية اليوم الاثنين، تنفيذ المرسوم الملكي القاضي بالمساواة في سن التقاعد بين الرجال والنساء في السعودية.

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وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها باشرت في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات، اعتبارا من مطلع أغسطس الحالي، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يكون 60 عاما لكلا الجنسين.

وأشارت المؤسسة إن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عاما، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ما ساهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.

وكانت السعودية، أتاحت الأسبوع الماضي للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

المصدر: "واس"

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