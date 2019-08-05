18 نصيحة طبية لضيوف الرحمن

نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية مجموعة من النصائح الطبية للحجاج لحمايتهم من خطر التعرض للأمراض والالتهابات وخاصة المعدية في موسم الحج.

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ومن بين هذه النصائح:



1 ــ التأكد من أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية

2 ــ زيادة اللياقة البدنية والمشي

3 ــ مراجعة طبيب الأسنان

4 ــ الاهتمام بالنظافة تفاديا للالتهابات

5 ــ الإكثار من السوائل والمشروبات الباردة

6 ــ تبليل الجسم والرأس والأطراف

7 ــ ملابس خفيفة تناسب الأجواء الحارة

8 ــ الإكثار من الفواكه الطازجة

9 ــ تجنب التعرض للحر الشديد

10 ــ تجنب الطواف وقت الظهيرة

11 ــ تفادي الأغذية المكشوفة

12 ــ تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة

13 ــ حمل بطاقة التشخيص الطبي

14 ــ أخذ كمية كافية من الأدوية

15 ــ لبس أحذية طبية مريحة

16 ــ مراجعة البعثات في حالات الطوارئ

17 ــ استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية

18 ــ حمل بطاقة فيها أرقام المستشفيات

وتباينت رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد.

وأعلنت 20 دولة أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 من أغسطس الجاري، فيما أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن العيد يوم الاثنين، وستحتفل دولتان رسميا بأول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب.

المصدر: "البيان"