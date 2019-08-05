 
مباشر

مصر.. شاهد عيان يروي ما رآه لحظة الانفجار

أخبار العالم العربي

مصر.. شاهد عيان يروي ما رآه لحظة الانفجار
Reuters Shokry Hussien
موقع الحادث ليلة أمس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7w6

نشر الشاعر والصحفي المصري ياسر الزيات على "فيسبوك" شهادته عن الانفجار الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام وما رآه ليلة أمس أثناء عودته لمنزله.

وكتب الزيات أنه نجا بأعجوبة في الحادث، حيث لم يكن الانفجار يبعد عنه سوى 10 أمتار في شارع البحر الصغير بالمنيل.

يقول الزيات إنه لحظة الانفجار كان عائدا على متن سيارة أجرة إلى منزل والدته في المنيل حيث يقيم، وأنه سلك طريقا مختلفا عن الطريق الذي يسلكه عادة (وهو طريق معهد الأورام الذي حدث أمامه الانفجار)، لحكمة لا يعلمها، ولا زال بفضلها حيا.

وفي لحظة الانفجار بعد اجتياز مطب اصطناعي، سمع صوت شرر بدا وكأنه ألعاب نارية، ثم تحول الشرر إلى انفجار ضخم هز كل شيء حوله، ليجد نفسه والسائق وسط كتلة من الدخان والحطام المتطاير.

وسمع بعدها صوت زجاج يتكسر ويتطاير، واعتقد ساعتها أنه أصيب، لكنه تمكن من الخروج هو وسائق السيارة.

وحينما وصل إلى منزله، بدأ في التأكد من أنه لم يصب بأذى جراء الانفجار، بينما لم تتركه مشاعر عدم التصديق أنه بقي حيا.

المصدر: "فيسبوك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة وطيدة كانت تجمع الملك المغربي الراحل محمد الخامس بقارئ القرآن الشهير عبد الباسط عبد الصمد