رئيس حكومة تونس الأسبق يعلن خوضه السباق الرئاسي

أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأكد جمعة أنه سيتوجه مباشرة إثر الاجتماع الشعبي الذي يعقده اليوم الأحد في قصر المؤتمرات، إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة لإيداع ترشحه.

وذكر موقع "موزييك إف إم" أن ملف ترشح مهدي جمعة للرئاسية يتضمن 40 ألف تزكية شعبية و10 أخرى من نواب البرلمان، مشيرا إلى أن المرشح اختار تقديم التزكية الشعبية ضمن الملف والتخلي عن تزكية النواب.

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وانطلق الاجتماع الشعبي لحزب البديل التونسي بدقيقة صمت على روح الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما شهد تقديم قوائم الحزب المترشحة للتشريعية في كل الدوائر الانتخابية.

وقال جمعة إنه سيعمل على إعادة "هيبة تونس وكرامة مواطنيها" والتصدي لـ"أعداء تونس في الداخل والخارج".

المصدر: "موزييك إف إم"