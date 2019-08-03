القوات التونسية تعلن القضاء على عنصرين إرهابيين في جبال عرباطة
Reuters Zoubeir Souissi
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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي القضاء على إرهابيين اثنين في عملية أمنية شنتها في ولاية قفصة غربي البلاد.
وأشار بيان للإدارة، إلى أن "العملية كانت استباقية، ومشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش، تمت على خلفية معلومات استخباراتية دقيقة، تم القضاء بموجبها على عنصرين إرهابيين".
وأكد البيان، أن العملية جرت في منطقة جبال عرباطة في ولاية قفصة، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع العناصر المسلحة.
المصدر: موزاييك
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