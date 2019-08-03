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قطر تحذر مواطنيها في تايلاند

أخبار العالم العربي

قطر تحذر مواطنيها في تايلاند
Reuters / Soe Zeya Tun
العاصمة التايلاندية بانكوك
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أصدرت السفارة القطرية في تايلاند اليوم السبت تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في بانكوك في أعقاب الانفجارات التي وقعت هناك صباح أمس الجمعة.

وقالت السفارة على "تويتر": "تهيب سفارة قطر في مملكة تايلاند بالمواطنين المتواجدين في بانكوك، توخي الحيطة والحذر في أعقاب الانفجارات التي حدثت صباح يوم الجمعة"، معلنة عن إطلاق خط ساخن لاستقبال أي بلاغات طارئة من المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية، أن عدة انفجارات محدودة دوت يوم الجمعة في 3 مواقع على الأقل بالعاصمة بانكوك، مضيفة أن اثنين من عمال النظافة أصيبا بجروح طفيفة.

ووقعت هذه الانفجارات في الوقت الذي تستضيف فيه بانكوك لقاء وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من روسيا والولايات المتحدة والصين وقوى عالمية أخرى.

المصدر: وكالات

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