مقتل 19 أمنيا بهجوم لـ"القاعدة" جنوبي اليمن

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن 19 من عناصر الأمن قتلوا جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم "القاعدة" على معسكر لقوات الحكومة اليمنية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن ثلاثة مصادر أمنية تأكيدها أن المسلحين اقتحموا معسكر المحفد التابع لقوات الحزام الأمني وسيطروا عليه لعدة ساعات، حتى وصلت إلى المنطقة تعزيزات أمنية لطردهم من الموقع.

#UPDATE

Al-Qaeda gunmen killed 19 soldiers in an attack on an army base in southern Yemen Friday, security officials said, a day after deadly assaults by rebels and a jihadist bomber — AFP news agency (@AFP) August 2, 2019

وأكدت وسائل إعلام محلية أن مديرية المحفد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين، مع شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات على المهاجمين الذين تمكنوا حسب بعض المصادر، من إحكام سيطرتهم مؤقتا على المديرية بأكملها.

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وجاء هذا الهجوم بعد يوم من مقتل 51 شخصا على الأقل جراء هجومين استهدفا عرضا عسكريا وتجمعا لعناصر الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية المسؤولية عن أولهما.

المصدر: "أ ف ب"+وكالات