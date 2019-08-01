بالصور.. العراق وإيران يتبادلان رفات 90 جنديا

أعلنت بغداد وطهران إجراء عملية تبادل لرفات جنود قضوا أثناء الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونشرت اللجنة الدولية بيانا على صحفتها في "فيسبوك"، قالت فيه إن "السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب بين البلدين".

وأضاف البيان أن "التسليم جرى في منفذ سومار بقضاء مندلي شرقي محافظة ديالى العراقية على الحدود بين البلدين".

وبدأت عمليات تبادل رفات العسكريين، الذين قتلوا في الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، عام 1996، حيث جرت أول عملية من هذا النوع بمنفذ الشلامجة الحدودي الواقع شرق محافظة البصرة.

ويتبادل العراق وإيران، جثامين العسكريين الذين قتلوا في الحرب، وذلك وفقا لاتفاق ترعاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب وإعادتها إلى أوطانها.

المصدر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر