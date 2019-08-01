مقتل 7 من الأمن والـ"أسايش" بهجومين منفصلين في العراق

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الخميس أن 7 على الأقل من قوات الأمن قتلوا وأصيب 16 آخرون ليل الأربعاء في هجومين منفصلين يعتقد أن تنظيم "داعش" الإرهابي وراءهما.

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وأوضحت الشرطة أن 3 من أفراد قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية، وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وفي الأثناء، قال مصدر في قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، إن هجوما منفصلا بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات "الأسايش" وإصابة 14 آخرين، فيما لم يعلن "داعش" مسؤوليته عن أي من الهجومين.

المصدر: "رويترز"