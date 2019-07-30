الفياض: سنهيكل الحشد ليأتمر بإمرة رئيس الوزراء وسنغلق المكاتب التابعة له

أعلن رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن الحشد سيُهيكل ليكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

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وقال فالح الفياض خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في بغداد: "سنعمل على هيكلة قوات الحشد الشعبي وجعلها تحت إمرة رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم إغلاق المكاتب التابعة للحشد الشعبي بعد الهيكلة، بالإضافة إلى غلق مديرية التعبئة التابعة له".

وأضاف الفياض أن الحشد يعتبر الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصفا وداعما.

وأشار رئيس هيئة "الحشد الشعبي" إلى إزالة الجزء الأكبر للمسميات التي تعمل باسم الحشد، مبينا أنه سيتم دمج الحشدين العشائري والشعبي باسم واحد للتجانس أو التوحيد بأمر ديواني.

وتابع قائلا إن "الحشد مستمر بملاحقة الذين يدعون إنتماءهم له وهم بعيدون كل البعد عنه"، مؤكدا استكمال إحصاء المناصب العسكرية ومنح الرتب وحملها بصفة ضابط للمستحقين.

المصدر: RT