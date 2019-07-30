نفى وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن، مبارك أبو يامين، اليوم الثلاثاء، حصول بلاده على أي أموال من "ورشة المنامة" لإنشاء مركز الأمن السيبراني الأردني.

تصريح أبو يامين جاء ردا على سؤال النائب خالد رمضان، خلال جلسة في البرلمان، حول حصول الأردن على 200 مليون دولار من "ورشة المنامة" لإنشاء المركز المذكور.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية، أن الحكومة لم تتلق أي أموال من الورشة وأن سيادة الأردن محفوظة.

وفي السياق، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء، رجائي المعشر، إنه أصبح من الضروري وضع حد للهجمات التي تتعرض لها المؤسسات من هجمات إلكترونية.

وأكد المعشر خلال جلسة مجلس النواب، أن قانون الأمن السيبراني هو ضرورة للحفاظ على فضاء الأمن السيبراني الأردني.

وأوضح ردا على مداخلات لنواب انتقدت بعث أجسام جديدة كهيئات، "أن الحكومة جادة بدمج المؤسسات وعملت على دمج 28 جسم حكومي،"، مضيفا أنه ثبت بالتجربة أن نفس الشخص هو الذي يخطط وينفذ ويتابع ويقيم أعطى نتائج غير جيدة".

وبين المعشر أن مجلس الأمن السيبراني هو الذي يخطط ويرسم السياسات ومركز الأمن السيبراني هو من ينفذ.

المصدر: وسائل إعلام أردنية