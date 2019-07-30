العاهل المغربي يأمر بتشكيل لجنة خاصة بالنموذج التنموي

أمر الملك المغربي محمد السادس، بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية في البلاد، بعد أن أقر بفشل النموذج التنموي المغربي، قائلا إنه لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين".

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وقال محمد السادس في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش، مساء الاثنين: "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته".

وأضاف قائلا: "في هذا الإطار، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل بتنصيبها".

وأفاد العاهل المغربي بأن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن".

وأشار في كلمته إلى أن "بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي".

وبين أيضا أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب تبعث على الارتياح، لكن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية إنغلاق وتحفظ سلبي.

المصدر: رويترز