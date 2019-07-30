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نائب سابق: 1500 إرهابي لا يزالون في العراق

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نائب سابق: 1500 إرهابي لا يزالون في العراق
Reuters
القوات العراقية في الأنبار- أرشيف
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كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عن وجود 1500 إرهابي في العراق حاليا، رغم مرور عامين على إعلان النصر على "داعش".

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وقال الزاملي لـRT إن "هناك 1500 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي ينشطون في العراق، وهذه معلومات دقيقة وفق بيانات حكومية عراقية"، مبينا أن "هؤلاء يتنقلون بين العراق وسوريا".

وأضاف "يتركز وجودهم في المناطق الصحراوية خاصة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك في جبال حمرين والمناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى أنهم "يستغلون الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق على المناطق المتنازع عليها".

المصدر: RT

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